Με ένα ξέφρενο πάρτι στη Μύκονο ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «Emily in Paris», με τους πρωταγωνιστές της σειράς να αποχαιρετούν το νησί των ανέμων με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η Lily Collins και η Ashley Park δεν σταμάτησαν να μοιράζονται στιγμιότυπα στα social media.

Μέσα από viral βίντεο στο Instagram, η Ashley Park έδειξε στους followers της το μεγάλο φινάλε της διαμονής τους στο πολυτελές Cavo Tagoo Mykonos, όπου το καστ διασκέδασε μέχρι πρωίας, χορεύοντας μάλιστα συρτάκι και ξεσηκώνοντας όλους τους παρευρισκόμενους.

«Το τελευταίο μας ηλιοβασίλεμα στην Ελλάδα με αυτή την υπέροχη ομάδα. Όλα έγιναν χάρη σε αυτούς. Μετά από επτά χρόνια μαζί, ολοκληρώνουμε την τελευταία σεζόν με αυτά τα συναισθήματα και αυτή την ενέργεια», έγραψε η Ashley Park εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι βρέθηκαν πίσω από τις κάμερες.

Το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων μεταμορφώθηκε για αρκετές ημέρες σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σκηνικό, με τους πρωταγωνιστές να πραγματοποιούν γυρίσματα σε πολυτελείς περιοχές και γνωστά σημεία της Μυκόνου.

Παράλληλα, οι φήμες που ήθελαν τη παραγωγή να συνεχίζει γυρίσματα και στη Σαντορίνη δεν φαίνεται να ισχύουν, καθώς κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στα σχέδια.

Οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς, ανάμεσά τους η Ashley Park και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ, αναχώρησαν από το νησί τη Δευτέρα. Αυτή την περίοδο, στη Μύκονο παραμένουν μόνο η Lily Collins και ο Lucas Bravo.

Σε βοηθητικούς ρόλους συμμετείχαν επίσης αρκετά γνωστά ελληνικά πρόσωπα, όπως η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η Έβελυν Καζαντζόγλου και η νικήτρια του τελευταίου GNTM, Ξένια Τσίρκοβα.

Πριν από λίγες ημέρες η Lily Collins με ανάρτηση στα social media ενημέρωσε πως η έκτη σεζόν της σειράς θα είναι και η τελευταία.

«Επιστρέψαμε για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο ξεχωριστή και αξέχαστη μέχρι τώρα».

