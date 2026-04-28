Το Emily in Paris μετακομίζει για λίγο στην Ελλάδα, με τη Μύκονο να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Netflix τον ερχόμενο Μάιο. Η άφιξη της παραγωγής στο “Νησί των Ανέμων” έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, στρέφοντας πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παραγωγή φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, ως βασικό location για τον νέο κύκλο, με τα γυρίσματα να υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν περίπου δύο εβδομάδες. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται η Lily Collins, που έχει ταυτιστεί με τον ρόλο της Emily Cooper.

Μια εντυπωσιακή επιχείρηση στήνεται στη Μύκονο για το Emily in Paris, καθώς η Lily Collins και ένα πολυπληθές επιτελείο 200 έως 250 συνεργατών αναμένεται να καταφθάσουν στο νησί στις 15 Μαΐου. Το πρόγραμμα των γυρισμάτων είναι ιδιαίτερα εντατικό, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 25 Μαΐου.

Οι τοποθεσίες των γυρισμάτων θα περιλαμβάνουν τόσο εμβληματικά σημεία της Μυκόνου, όπως τα Ματογιάννια και τους Ανεμόμυλους όσο και παραλίες και ερημικές περιοχές του νησιού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Emily Cooper, μια δυναμική Αμερικανίδα του marketing που ισορροπεί ανάμεσα στις επαγγελματικές επιτυχίες και τα πολιτισμικά μπερδέματα της Ευρώπης. Μετά τις περιπέτειές της στο Παρίσι και τη Ρώμη, η φημολογούμενη απόβασή της στη Μύκονο έρχεται να προσθέσει ακόμα έναν κοσμοπολίτικο σταθμό στο τηλεοπτικό της οδοιπορικό.