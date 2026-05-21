Τα τελευταία 24ωρα η Μύκονος ζει σε ρυθμούς «Emily in Paris» καθώς η Lily Collins και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές βρίσκονται στο νησί των Ανέμων για τα γυρίσματα του νέου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του Netflix. Η άφιξη της παραγωγής έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα με συνεργεία, ηθοποιούς, κομπάρσους και ανθρώπους της ασφάλειας να έχουν μετατρέψει γνωστά σημεία της Μυκόνου σε κινηματογραφικά πλατό.

Μετά τους εμβληματικούς Μύλους της Αλευκάντρας, τα γυρίσματα συνεχίστηκαν σε ένα από τα πιο hot beach club του νησιού, που η φήμη του έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, το Jackie O.

Στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV διακρίνονται αισθησιακές χορεύτριες με σέξι μπικίνι οι οποίες κάποια στιγμή λόγω της ψύχρας και του δυνατού αέρα που επικρατούσε, αναγκάστηκαν να σκεπαστούν με κουβέρτες. Στα γυρίσματα στο Jackie O είδαμε τον Lucas Bravo που υποδύεται τον Gabriel αλλά όχι την Lily Collins, η οποία προσήλθε αργότερα ενώ στις σκηνές συμμετείχαν δύο γνωστές Ελληνίδες: η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και η Έβελυν Καζαντζόγλου.

Και τα δύο κορίτσια ήταν ενθουσιασμένα από την εμφάνισή τους στο «Emily in Paris» καθώς πρόκειται για διεθνές project μεγάλης κλίμακας, το οποίο έχει στρέψει ξανά τα βλέμματα στην Μύκονο.

Πηγή: mykonoslive.tv

govastiletto.gr – Μύκονος: Σε ποιον ανήκει η βίλα που κοστίζει 20.000€ τη μέρα και θα γίνει το κεντρικό γύρισμα του «Emily in Paris»