Σε ελληνικό φόντο μεταφέρεται η επιτυχημένη σειρά του Netflix, «Emily in Paris», αφήνοντας για λίγο τη γαλλική πρωτεύουσα και τη Ρώμη για να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι στις Κυκλάδες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mykonos Live TV, οι υπεύθυνοι της παραγωγής βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, με την έναρξη των γυρισμάτων να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 19 Μαΐου στη Χώρα της Μυκόνου.

Η πρωταγωνίστρια Lily Collins θα περπατήσει στα διάσημα σοκάκια του νησιού, φέρνοντας το χαρακτηριστικό στυλ της σειράς στο Αιγαίο.

Στα αποκλειστικά πλάνα του μέσου φαίνεται η Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο.

Ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία συντελεστών σε κάθε σημείο για να περιφρουρούν το «ζωντανό» στούντιο.

Η μετάβαση της ιστορίας στην Ελλάδα είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί στο φινάλε της τελευταίας σεζόν, όταν ο Γκάμπριελ έστελνε καρτ ποστάλ στην Emily καλώντας τη να τον συναντήσει στην Ελλάδα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη νέα αφηγηματική εξέλιξη.

Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Μυκόνου, όπως η Μικρή Βενετία, οι Ανεμόμυλοι, ο Πάνορμος και ο Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικά σοκάκια της Χώρας, μεταξύ αυτών οι οδοί Αγίας Παρασκευής και Μητροπόλεως. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή έχει έρθει σε συμφωνία με γνωστά παραθαλάσσια νυχτερινά μαγαζιά του νησιού για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Μετά τη Μύκονο, το τηλεοπτικό ταξίδι της «Emily in Paris» θα συνεχιστεί στη Σαντορίνη, με το Netflix να επενδύει έντονα στο κυκλαδίτικο τοπίο για τη νέα σεζόν της σειράς.

govastiletto.gr – Λίλι Κόλινς: Το χιουμοριστικό σχόλιο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Emily in Paris