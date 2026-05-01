Η επιτυχημένη σειρά του Emily in Paris ετοιμάζεται να κάνει ένα… ηλιόλουστο πέρασμα από την Ελλάδα, καθώς μέρος των γυρισμάτων της 6ης σεζόν μεταφέρεται στη Μύκονο, φέρνοντας την πρωταγωνίστρια Emily Cooper – κατά κόσμον Lily Collins – στην «καρδιά» του Αιγαίου.

Μετά το Παρίσι και τη Ρώμη, η δημοφιλής παραγωγή του Netflix επιλέγει έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους ελληνικούς προορισμούς για να συνεχίσει την ιστορία της, συνδυάζοντας μόδα, lifestyle και ταξιδιωτική αισθητική με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πολυπληθές συνεργείο – που ξεπερνά τα 250 άτομα – αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου 2026.

Τα γυρίσματα δεν θα περιοριστούν μόνο στη Χώρα, αλλά θα επεκταθούν και σε γνωστές παραλίες και τοποθεσίες, όπως η Παράγκα και ο Άγιος Σώστης, ενώ πολυτελείς βίλες έχουν ήδη εξασφαλιστεί για τις ανάγκες της παραγωγής.

Η Ελληνίδα που «φέρνει» την Emily στο Αιγαίο

Καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά της ιστορίας στην Ελλάδα φαίνεται πως παίζει η επιστροφή της Melia Kreiling, η οποία υποδύεται τη Σοφία Σιδέρη.

Ο χαρακτήρας της αναμένεται να λειτουργήσει ως «γέφυρα» που θα οδηγήσει την Emily στις Κυκλάδες, φέρνοντας νέες εξελίξεις και ανατροπές στην πλοκή.

Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συμβολή του παραγωγού Stephen Joel Brown, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση με τη Μύκονο και φέρεται να υποστήριξε ενεργά την επιλογή της Ελλάδας ως νέου προορισμού της σειράς.

Με φόντο το απέραντο γαλάζιο, τη χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αισθητική και τη διεθνή απήχηση της σειράς, η 6η σεζόν του Emily in Paris αναμένεται να δώσει μια νέα, καλοκαιρινή πνοή στην ιστορία και να στρέψει τα βλέμματα όλου του κόσμου στο ελληνικό καλοκαίρι.

