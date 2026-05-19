Η Μύκονος έχει μετατραπεί, τα τελευταία 24ωρα, σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό για τη δημοφιλή σειρά του Netflix, Emily in Paris.

Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές, η Emily, η Mindy και ο Gabriel (Lilly Collins, Ashley Park και Lucas Bravo) βρίσκονται για δεύτερη ημέρα στο νησί των Ανέμων, όπου συνεχίζουν τα γυρίσματα για σκηνές του έκτου κύκλου.

Όπως μαθαίνουμε, αρκετά είναι τα πρόσωπα που συμμετέχουν ως κομπάρσοι στο Emily in Paris, το διάστημα από τις 18 έως τις 26 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που πληρώνονται ημερησίως είναι 150 ευρώ.

Μάλιστα, στο νησί κυκλοφορεί και η σχετική αγγελία με όλες τις πληροφορίες.

«Αν σε ενδιαφέρει να ζήσεις από κοντά την εμπειρία ενός επαγγελματικού κινηματογραφικού σετ και να είσαι μέρος μιας συναρπαστικής παραγωγής σε μια από τις ομορφότερες τοποθεσίες της Ελλάδας, μπορείς να στείλεις:

Όνομα και ηλικία

2 πρόσφατες φωτογραφίες (πορτρέτο και ολόσωμη)

Τηλέφωνο και email

Ημερομηνίες γυρίσματος:

18 Μαΐου – 26 Μαΐου

Σύνθημα: “Don’t wait for opportunity. Create it”».

govastiletto.gr – Με τεράστιες μαύρες ομπρέλες οι security προστατεύουν την Lily Collins στα γυρίσματα του «Emily in Paris» στους ανεμόμυλους