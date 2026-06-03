Οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris βρέθηκαν πρόσφατα στη Μύκονο για τα γυρίσματα της νέας σεζόν, με στιγμές από την παραμονή τους στο νησί να κάνουν τον γύρο των social media.

Η Άσλεϊ Παρκ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok ένα βίντεο από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη Λίλι Κόλινς, τον Λουσιέν Λαβίσκουντ και άλλα μέλη του καστ να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων τους.

Στο βίντεο, οι ηθοποιοί χορεύουν πάνω σε σκάφος, περπατούν στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου και απολαμβάνουν γεύματα μαζί, δείχνοντας να περνούν ευχάριστα τον χρόνο τους στην Ελλάδα.

Οι εικόνες αποτυπώνουν το χαλαρό και καλοκαιρινό κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο κυκλαδίτικο νησί.

Παράλληλα, η Λίλι Κόλινς μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι. Σε ορισμένα στιγμιότυπα ποζάρει μόνη της στα σοκάκια της Μυκόνου, ενώ σε άλλα εμφανίζεται μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της πάνω σε σκάφος.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Πίσω στο Παρίσι, αλλά θα έχουμε πάντα (στη καρδιά μας) την Ελλάδα», εκφράζοντας τη νοσταλγία της για τις στιγμές που πέρασε στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

View this post on Instagram A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

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