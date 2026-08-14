Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και Ελλάδα φαίνεται πως ζει φέτος η Emily Ratajkowski.

Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές της στιγμές, με τη χώρα μας να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Emily Ratajkowski είχε δείξει από τις αρχές του καλοκαιριού την αγάπη της για την Ελλάδα, καθώς τον Ιούνιο είχε επισκεφθεί και τη Σίφνο, εξερευνώντας διαφορετικούς προορισμούς.

Στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει με εντυπωσιακά μαγιό, απολαμβάνει τις βουτιές και τις ηλιόλουστες ημέρες, ενώ στο φωτογραφικό άλμπουμ υπάρχουν επίσης στιγμιότυπα από σκάφος και παραλίες.

Ανάμεσα στα καλοκαιρινά στιγμιότυπα ξεχωρίζει και μία πιο προσωπική φωτογραφία με τον σύντροφό της, Romain Gavras.

Το ζευγάρι φαίνεται να ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί, δίνοντας μια πιο ρομαντική νότα στο άλμπουμ των διακοπών τους.

Οι κοινές τους στιγμές δείχνουν πως οι δυο τους απολαμβάνουν ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, με την Ελλάδα να αποτελεί το σκηνικό για ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο χαλαρές και όμορφες στιγμές.

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