Η Emily Ratajkowski και ο Romain Gavras βρίσκονται ξανά στην Αθήνα. Το διάσημο μοντέλο και ο σκηνοθέτης, γιος του Κώστα Γαβρά, εθεάθησαν σε μια βραδινή έξοδό τους στην καρδιά της πρωτεύουσας, στη Burger Disco Club, μια ανάσα από την πλατεία Συντάγματος.

Σε βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Emily Ratajkowski, γνωστή ως Emrata, και ο Ελληνογάλλος σύντροφός της φαίνονται να κατευθύνονται διακριτικά προς το τραπέζι τους, δίπλα από τον DJ, για μια βραδιά με αρκετό χορό και τη γεύση της διάσημης ντισκοτέκ της πόλης.

Η σχέση της Emily Ratajkowski με τον Romain Gavras έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στη Νέα Υόρκη. Τότε, είχαν απαθανατιστεί να περπατούν στους δρόμους του Manhattan, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Την περίοδο των Χριστουγέννων, η Emily Ratajkowski βρέθηκε στην Αθήνα, πιθανόν μαζί με τον ελληνικής καταγωγής σύντροφό της. Η ίδια είχε γνωστοποιήσει την παρουσία της, μέσα από μερικά φωτογραφικά κλικ στο Instagram. Οι λήψεις αποτύπωναν γειτονιές της Αθήνας, πιάτα ελληνικής κουζίνας και ένα έργο του Γιάννη Γαΐτη.

govastiletto.gr – Emily Ratajkowski: Οι αποκαλυπτικές selfies στο σπίτι της που «άναψαν» φωτιές