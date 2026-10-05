Ο Romain Gavras βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Θυσία» («Sacrifice») μαζί με τον πρωταγωνιστή της ταινίας του, Vincent Cassel.

H ελληνική πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Θυσία» («Sacrifice») πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με πλήθος επωνύμων να δίνουν το παρών. Ο Ελληνογάλλος σκηνοθέτης, γιος του σπουδαίου Κώστα Γαβρά, μίλησε για τη βαθιά σχέση του με την Ελλάδα, τα απαιτητικά γυρίσματα της νέας του κινηματογραφικής δουλειάς, αλλά και για την επιθυμία του να δημιουργήσει μια ταινία στη χώρα που, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά είπε, είναι «η χώρα της καρδιάς» του.

«Οι προκλήσεις ήταν ότι έπρεπε να κάνουμε γυρίσματα σε ένα παλιό ορυχείο στη Δράμα, δίπλα στη Δράμα, όπου έπρεπε να φέρουμε τους πάντες ντυμένους με τουαλέτες και επίσημα ενδύματα, καθώς και να κάνουμε γυρίσματα σε ένα ημι-ενεργό ηφαίστειο και να ανεβάσουμε όλο τον εξοπλισμό με γαϊδούρια στην κορυφή του ηφαιστείου. Αλλά, ξέρετε, διασκεδάσαμε. Στο τέλος της ημέρας, είχε πολλή πλάκα που τα κάναμε όλα αυτά», εξομολογήθηκε.

Ο Romain Gavras είχε στο πλευρό του την εντυπωσιακή και σέξι σύντροφό του, Emily Ratajkowski, η οποία για την περίσταση επέλεξε ένα total black look, από slip dress, ψηλοτάκουνα πέδιλα και τσάντα με αλυσίδα.

Η «Θυσία» είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Romain Gavras και διαθέτει ένα εντυπωσιακό διεθνές καστ, με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και John Malkovich. Μετά την ελληνική πρεμιέρα της στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου.

Δείτε την εμφάνισή του στη Στέγη με την Emily Ratajkowski

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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