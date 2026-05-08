Emily Ratajkowski: Οι αποκαλυπτικές selfies στο σπίτι της που «άναψαν» φωτιές

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η Emily Ratajkowski εμφανίζεται μέσα στο ανακαινισμένο της διαμέρισμα, με έντονο styling και βαθύ ντεκολτέ, ενώ στο φόντο διακρίνονται οι κόκκινες αποχρώσεις του υπνοδωματίου της, που επίσης σχολιάστηκαν έντονα από τους followers της. Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα τεράστια απήχηση, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τη δύναμη που έχει η Emily Ratajkowski στα social media. Ωστόσο, δίπλα στα σχόλια θαυμασμού, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις από χρήστες που θεώρησαν ότι οι εικόνες της δεν συνάδουν με το ρόλο της ως μητέρα.

Ένα από τα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν το «Έχεις γιο, δείξε λίγο σεβασμό», με αναφορά στο γιο της, Sylvester Apollo Bear, τον οποίο απέκτησε από το γάμο της με τον παραγωγό Sebastian Bear-McClard. Ο Sylvester είναι πλέον πέντε ετών, αφού γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2021. Το θέμα δεν είναι καινούργιο για την Emily Ratajkowski. Η ίδια έχει δεχθεί ξανά mom-shaming, δηλαδή δημόσια κριτική για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τον εαυτό της ως μητέρα, ενώ παλαιότερα είχε γίνει στόχος ακόμη και για φωτογραφίες με το γιο της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emily Ratajkowski (@emrata)

govastiletto.gr – Emily Ratajkowski: Η topless φωτογραφία της από το ταξίδι της στην Ιαπωνία με τον Ρομέν Γαβρά