Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Νέα Υόρκη έχει έναν τρόπο να αποκαλύπτει απρόσμενα νέα ζευγάρια – και αυτή τη φορά, την τιμητική τους είχαν ο Romain Gavras και η Emily Ratajkowski.

Οι δυο τους φαίνεται πως είναι το νέο hot ζευγάρι της showbiz, καθώς φωτογραφήθηκαν να ανταλλάσσουν φιλιά σε κοινή θέα.

Το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, οι δυο τους εθεάθησαν να περπατούν χέρι χέρι στους δρόμους της πόλης, ανταλλάσσοντας φιλιά χωρίς να φαίνονται καθόλου ενοχλημένοι από την παρουσία των φωτογράφων.

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί και την πρώτη δημόσια κοινή τους έξοδο.

Η Emily Ratajkowski επέλεξε ένα casual αλλά κομψό look, με καφέ δερμάτινο παλτό που είχε γούνινες λεπτομέρειες στα μανίκια, μαύρο τοπ και παντελόνι σε ίσια γραμμή. Το outfit ολοκληρώθηκε με ασπρόμαυρα sneakers και μια μαύρη τσάντα.

Ο Romain Gavras, γνωστός για τις ταινίες του, αλλά και τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως η M.I.A., εμφανίστηκε με μπλε παλτό, μπεζ πουκάμισο και μπλε T-shirt. Το T-shirt είχε στάμπα που έγραφε «Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας» και «Mount Athos» στα αγγλικά, καθώς και το περίγραμμα της Χερσονήσου του Άθω – λεπτομέρεια που εντοπίστηκε στη φωτογραφία που δημοσίευσε το Deux Moi. Το look του συμπλήρωσαν τζιν, λευκά sneakers και μαύρο καπέλο.

Emily Ratajkowski resurrects the public PDA as she passionately kisses Dua Lipa’s ex in romantic debut https://t.co/Njlrz0geuV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 11, 2025

Πηγή: DailyMail

