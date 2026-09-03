Πιο διαχυτικοί από ποτέ εμφανίστηκαν η Emily Ratajkowski και ο Romain Gavras στη Ρώμη, καθώς ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε να απολαμβάνουν μια χαλαρή βόλτα στην ιταλική πρωτεύουσα, ανταλλάσσοντας παθιασμένα φιλιά.

Το μοντέλο και ο σκηνοθέτης βρέθηκαν στη Ρώμη για διακοπές και δεν προσπάθησαν να κρύψουν την τρυφερότητα που υπάρχει μεταξύ τους.

Οι δυο τους περπατούσαν αγκαλιασμένοι, ενώ σταμάτησαν και σε καταστήματα για ψώνια, δείχνοντας να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, ο σκηνοθέτης δεν δίστασε να φιλήσει αρκετές φορές στο στόμα την Emily Ratajkowski, με τις εικόνες να επιβεβαιώνουν πως η σχέση τους φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από μια απλή φιλία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, οι δυο τους είναι μαζί από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις.

Μαζί τους φέρεται να βρισκόταν και ο γιος της Emily Ratajkowski, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Sebastian Bear-McClard.

Οι νέες φωτογραφίες από τη Ρώμη έρχονται να δώσουν ακόμη ένα στιγμιότυπο από τη σχέση του μοντέλου και του Γάλλου σκηνοθέτη, οι οποίοι αυτή τη φορά έδειξαν χωρίς ιδιαίτερες… αποστάσεις πόσο κοντά έχουν έρθει.

Emily Ratajkowski passionately kisses Dua Lipa’s ex boyfriend Romain Gavras while on holiday in Rome https://t.co/HOloQappJf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 3, 2026

Emily Ratajkowski and Romain Gavras kept the romance going in Rome, spotted kissing and hand in hand on a family outing with her son. pic.twitter.com/vuat0oGVuD — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 2, 2026

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