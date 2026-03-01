Η εμφάνιση της Emily Ratajkowski στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για τον οίκο Gucci, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με το κοινό να εμφανίζεται διχασμένο σχετικά με το περπάτημά της στην πασαρέλα.

Η 34χρονη καλλονή περπάτησε φορώντας ένα εφαρμοστό, μίνι ασημί φόρεμα, συνδυασμένο με sleek κότσο και έντονο smoky eye μακιγιάζ, κλέβοντας τα βλέμματα.

Ωστόσο, λίγη ώρα μετά την κυκλοφορία των βίντεο από την πασαρέλα, τα σχόλια πήραν… φωτιά.

Κάτω από σχετική ανάρτηση του Dazed Fashion στο Instagram, πολλοί χρήστες σχολίασαν το ιδιαίτερο walk της.

Κάποιοι θεώρησαν πως ήταν μια συνειδητή καλλιτεχνική επιλογή, στο πλαίσιο της αισθητικής του show. «Νιώθω πως αυτό το περπάτημα ήταν σκόπιμο, βλέπω τη λογική πίσω από αυτό», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλοι, ωστόσο, το αντιμετώπισαν με χιούμορ, παρομοιάζοντάς το με το βάδισμα κάποιου που έχει καταναλώσει αλκοόλ ή προσπαθεί να ισορροπήσει με σπασμένο τακούνι.

«Όταν πρέπει να προσποιηθείς ότι δεν είσαι μεθυσμένη», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος έγραψε: «Όταν σπάει ένα από τα τακούνια σου και πρέπει παρ’ όλα αυτά να φτάσεις σπίτι».

Δεν έλειψαν και πιο σατιρικά σχόλια, όπως: «Προσπαθώντας να δείχνω νηφάλια» ή «Εγώ στις αρχές των 2000, πηγαίνοντας προς το ταξί, μετά από πολύ ποτό στο κλαμπ».

Παρά τον διαδικτυακό «θόρυβο», η Emily Ratajkowski απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να τραβά την προσοχή, είτε με την εντυπωσιακή της εμφάνιση, είτε με μια πασαρέλα που γίνεται viral μέσα σε λίγες ώρες.

