Ο διάσημος ράπερ Eminem πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έγινε παππούς για δεύτερη φορά σε ηλικία 53 ετών. Η μεγαλύτερη κόρη του, Alaina Scott, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Matt Moeller.
Η Alaina μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της νεογέννητης, η οποία πήρε το όνομα Scottie Marie Moeller.
Το μωρό γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 2026, με την ευτυχισμένη μητέρα να δηλώνει συγκινημένη: «Η καρδιά μου βρίσκεται πλέον έξω από το σώμα μου. Είναι τα πάντα για μένα και ακόμα περισσότερα».
Η Alaina Scott δεν είναι η βιολογική κόρη του Eminem, αλλά η ανιψιά της πρώην συζύγου του, Kim Scott. Ο Eminem την υιοθέτησε επίσημα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς η βιολογική της μητέρα και αδελφή της Kim αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τη χρήση ουσιών.
Ο “Slim Shady” έχει αναλάβει τον ρόλο του πατέρα για την Alaina εδώ και δεκαετίες, μεγαλώνοντάς την μαζί με τη βιολογική του κόρη, Hailie Jade.
Υπενθυμίζεται ότι ο Eminem έγινε παππούς για πρώτη φορά πρόσφατα και από τη Hailie. Η 29χρονη καλωσόρισε το πρώτο της παιδί, έναν γιο, τον Elliot Marshall McClintock, στις 14 Μαρτίου 2025, καρπό του έρωτά της με τον Evan McClintock.
H ανάρτηση της Alaina Marie Scott στο Instagram:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
