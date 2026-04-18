Ο διάσημος ράπερ Eminem πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έγινε παππούς για δεύτερη φορά σε ηλικία 53 ετών. Η μεγαλύτερη κόρη του, Alaina Scott, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Matt Moeller.

Η Alaina μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της νεογέννητης, η οποία πήρε το όνομα Scottie Marie Moeller.

Το μωρό γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 2026, με την ευτυχισμένη μητέρα να δηλώνει συγκινημένη: «Η καρδιά μου βρίσκεται πλέον έξω από το σώμα μου. Είναι τα πάντα για μένα και ακόμα περισσότερα».

Η Alaina Scott δεν είναι η βιολογική κόρη του Eminem, αλλά η ανιψιά της πρώην συζύγου του, Kim Scott. Ο Eminem την υιοθέτησε επίσημα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς η βιολογική της μητέρα και αδελφή της Kim αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τη χρήση ουσιών.

Ο “Slim Shady” έχει αναλάβει τον ρόλο του πατέρα για την Alaina εδώ και δεκαετίες, μεγαλώνοντάς την μαζί με τη βιολογική του κόρη, Hailie Jade.

Υπενθυμίζεται ότι ο Eminem έγινε παππούς για πρώτη φορά πρόσφατα και από τη Hailie. Η 29χρονη καλωσόρισε το πρώτο της παιδί, έναν γιο, τον Elliot Marshall McClintock, στις 14 Μαρτίου 2025, καρπό του έρωτά της με τον Evan McClintock.

H ανάρτηση της Alaina Marie Scott στο Instagram:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alaina Marie (@alainamariescott)

govastiletto.gr – Eminem: Ερωτευμένος ο Αμερικανός ράπερ – Αυτή είναι η νέα του σύντροφος

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Eminem