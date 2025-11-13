Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Emma Stone δεν είναι απλώς μια βραβευμένη ηθοποιός ή η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου.

Τώρα, η σταρ ανακηρύχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με τη Χρυσή Τομή της ομορφιάς, μια αρχαιοελληνική αναλογία που αντιπροσωπεύει την ιδανική συμμετρία και αρμονία.

Η μέθοδος αυτή, που χρησιμοποιείται και στη σύγχρονη πλαστική χειρουργική, μετρά διάφορα χαρακτηριστικά του προσώπου – μάτια, μύτη, χείλη και άλλα – για να εκτιμηθεί πόσο κοντά βρίσκεται ένα πρόσωπο στο «τέλειο».

Παρά το γεγονός ότι η επιστημονική εγκυρότητα αμφισβητείται, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η Emma Stone φτάνει σχεδόν στην τελειότητα, με ποσοστό 95%.

«Τα αποτελέσματα της αναλογίας του προσώπου της Emma Stone αγγίζουν το 95%, σχεδόν τέλεια», δηλώνει ο Dr. Julian De Silva, επικεφαλής του Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery στο Λονδίνο.

Άλλες διάσημες γυναίκες που πλησιάζουν την «επιστημονική τελειότητα» περιλαμβάνουν τη Zendaya, τη Beyoncé και τη Margot Robbie, σύμφωνα με την ίδια μελέτη.

Ο Dr. De Silva χρησιμοποίησε ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή, χαρτογραφώντας το πρόσωπο της κάθε σταρ με βάση τη μαθηματική αναλογία της Χρυσής Τομής, προσπαθώντας να εξηγήσει τι καθιστά κάποιον φυσικά όμορφο.

Η Χρυσή Τομή (1,618) χρησιμοποιήθηκε από τον Leonardo da Vinci ακόμα και στο «Άνθρωπο του Βιτρούβιου» για να ορίσει τις ιδανικές αναλογίες του ανθρώπινου σώματος. Όσο πιο κοντά στον αριθμό 1.618 βρίσκονται οι μετρήσεις κάποιου, τόσο πιο αρμονικό και όμορφο θεωρείται το πρόσωπό του.

Στους άνδρες, ο Aaron Taylor-Johnson βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, ακολουθούμενος από τον Lucien Laviscount και τον Robert Pattinson.

Η Emma Stone πλέον δεν είναι μόνο σταρ του κινηματογράφου – είναι η απόλυτη «επιστημονικά όμορφη» γυναίκα στον κόσμο.

