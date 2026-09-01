Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου είναι αναμφισβήτητα ένα από τα αγαπημένα δίδυμα του αθλητισμού. Οι δυο αθλητές ολοκλήρωσαν μια μυθική εβδομάδα στο Diamond League της Ζυρίχης, πετυχαίνοντας δύο αξιοσημείωτες αποδόσεις.

Από τη μια, ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο άλμα επί κοντώ, ξεπερνώντας τα 6,20 μέτρα. Αυτή η επίδοση αποτελεί νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ, ενώ παράλληλα τον κατατάσσει ως τον δεύτερο καλύτερο άλτη όλων των εποχών στην ιστορία του αγωνίσματος. Από την άλλη, ο Μίλτος Τετόγλου κυριάρχησε για μια ακόμη φορά στο άλμα εις μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση με ένα εξαιρετικό άλμα στα 8,45 μέτρα, απαντώντας με εμφατικό τρόπο στον ανταγωνισμό.

Ο Εμμανουήλ Καραλής μοιράστηκε, το πρωί της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια selfie από το στάδιο, έχοντας στο πλευρό του τον Μίλτο Τεντόγλου. Οι δύο αθλητές έκαναν ένα μικρό διάλειμμα από την προπόνησή τους, προκειμένου να απαθανατίσουν τη στιγμή. «Καλό μήνα!», ήταν το σύντομο μήνυμα που συνόδευσε τη φωτογραφία, με την οποία θέλησε να καλωσορίσει τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου.

Η καθημερινότητα των δύο αθλητών περιλαμβάνει πολλές ώρες προπόνησης και η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ωστόσο, ακόμη και μέσα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα, δεν λείπουν οι πιο χαλαρές στιγμές και τα χαμόγελα των δύο φίλων.

govastiletto.gr – Παντρεύεται ο Εμμανουήλ Καραλής με την Αναστασία Μαγαλιού – Ποια είναι η γυναίκα που του έκλεψε την καρδιά;