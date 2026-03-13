Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε στο κοινό ο Εμμανουήλ Καραλής στο διεθνές μίτινγκ στίβου που πραγματοποιήθηκε στην Ουψάλα της Σουηδία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε την είσοδό του στο στάδιο υπό τους ήχους του τραγουδιού Ferto του Akyla, το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Η επιλογή της μουσικής δημιούργησε αμέσως μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στις εξέδρες, με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά στην εμφάνιση του Έλληνα άλτη.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, καθώς συνδύασε τον αθλητισμό με τη μουσική και την ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλή διαγωνισμό.

Ο Καραλής διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του.

Πρόσφατα σημείωσε μια ιστορική επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία, όταν ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα στο άλμα επί κοντώ, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ.

Η επίδοση αυτή του χάρισε και τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του μήνα από τον ΣΕΓΑΣ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του στο αγώνισμα και τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους άλτες στον κόσμο.

