Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε τη σεζόν του στον ανοιχτό στίβο και απολαμβάνει τις διακοπές του στην Τοσκάνη, μαζί με τη σύντροφό του, Αναστασία Μαγαλιού.

Μετά από μια απίθανη σεζόν με πανελλήνια ρεκόρ και τρομερές μάχες με τον Μόντο Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής είχε ανάγκη να αποφορτιστεί και να ξεφύγει από την πίεση των αγώνων, γι’ αυτό και επέλεξε την Τοσκάνη, που φημίζεται για τα κρασιά της, με τον Έλληνα αθλητή να είναι λάτρης τους.

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Ο Εμμανουήλ Καραλής με τη σύντροφό του, Αναστασία, βρέθηκαν σε δοκιμές κρασιών στην περιοχή, με τον Μανόλο να κοιτά με απλανές ύφος τα δεκάδες άδεια ποτήρια.

Το ζευγάρι επέλεξε πολλά outfit, με την Αναστασία Μαγαλιού να ανεβάζει βίντεο στο TikTok με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στο ταξίδι τους στην Τοσκάνη.

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα έχει ακόμα κάποιες μέρες να ξεκουραστεί πριν ξεκινήσει τις εντατικές του προπονήσεις, πριν την έναρξη της σεζόν στον κλειστό στίβο, που υπολογίζεται στις αρχές του Ιανουαρίου, εκεί όπου θα παλέψει ξανά με το Σουδό υπεραθλητή για να καταφέρει να τον ξεπεράσει.

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