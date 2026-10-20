Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, που έχει χαρίσει σημαντικές στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό, επέλεξε να περάσει τη βραδιά του στο θέατρο, παρακολουθώντας ένα από τα έργα που παρουσιάζονται τη φετινή σεζόν στην αθηναϊκή σκηνή.

Μητέρα και γιος ήταν κομψά ντυμένοι και πόζαραν χαμογελαστοί στους φωτογράφους.

Η Σάρα Καραλή ήταν κομψή σε αποχρωσεις του καφέ και του μπορντώ. Η ίδια είναι μια φιγούρα που στέκεται διακριτικά αλλά σταθερά δίπλα στον κορυφαίο αθλητή γιο της όλα αυτά τα χρόνια.

Όλη η οικογένεια Καραλή είναι πολύ αγαπημένη και στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, στηρίζοντας όλοι μαζί τον Εμμανουήλ που έχει κατακτήσει την κορυφή στο άθλημά του και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

govastiletto.gr – Steve Provis: Το χιουμοριστικό story με τον Εμμανουήλ Καραλή που «σήκωσε»… όλη την Ελλάδα