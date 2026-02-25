Το Μέγαρο Μουσικής φιλοξένησε το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) την ετήσια τελετή βράβευσης των κορυφαίων εκπροσώπων του αθλητισμού για το 2025. Παρουσία εξεχουσών προσωπικοτήτων, βραβεύτηκαν οι αθλητές και οι αθλήτριες που διέπρεψαν στις κορυφαίες διοργανώσεις της περασμένης χρονιάς, επισφραγίζοντας την επιτυχημένη παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε τον Εμμανουήλ Καραλή για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό και τις κορυφαίες επιδόσεις του στο άλμα επί κοντώ.

«Ελπίζω να μη σας καλομάθω. Σας ευχαριστώ όλους για αυτή την τιμή και για τη στήριξη που μου δίνετε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους γύρω σου που σε στηρίζουν. Είμαι καλά και ελπίζω για τα καλύτερα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Όριο δεν έχω βάλει στο μυαλό μου πόσο ψηλά μπορώ να πηδήξω, πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω πάρα πολύ ψηλά. Αγαπάω αυτό που κάνω και η αγάπη του κόσμου με κάνει να φτάνω στα ουράνια. Πάμε για τα ψηλά», είπε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

