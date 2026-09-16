Ο Tom Holland έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα Βραβεία Emmy 2026, συνοδεύοντας τη σύζυγό του και συμπρωταγωνίστρια στις ταινίες «Spider-Man: Brand New Day» και «Οδύσσεια», Zendaya.

Το ζευγάρι βρέθηκε στην 78η τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες, με τη Zendaya να είναι υποψήφια για το Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της ως Rue στο «Euphoria».

Η ηθοποιός έχει κερδίσει τη συγκεκριμένη διάκριση δύο φορές στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο σταρ του «SNL» Marcello Hernandez παρουσίαζε το βραβείο σκηνοθεσίας σε κωμική σειρά και αναφέρθηκε με χιούμορ στους διάσημους που ανυπομονούσε να συναντήσει, μεταξύ των οποίων ήταν και η Zendaya.

Όταν η κάμερα στράφηκε στην πρωταγωνίστρια του «The Drama», ο Tom Holland φάνηκε δίπλα της να χαμογελά πλατιά, χαρίζοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Govastiletto.gr – Zendaya: Εμφάνιση εμπνευσμένη από τη Νίκη της Σαμοθράκης