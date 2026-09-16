Τα Emmy Awards 2026 ολοκληρώθηκαν, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη βραβεία, συγκινητικές στιγμές και εντυπωσιακές εμφανίσεις στο red carpet. Η μεγαλύτερη γιορτή της αμερικανικής τηλεόρασης συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, με τους celebrities να πρωταγωνιστούν και εκτός σκηνής.

Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του L.A. LIVE στο Los Angeles, με τη Mariska Hargitay να αναλαμβάνει για πρώτη φορά την παρουσίαση της βραδιάς.

Μπορεί το ενδιαφέρον των υποψηφίων να ήταν στραμμένο στα πολυπόθητα αγαλματίδια, όμως πριν ακόμη ξεκινήσει η απονομή, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στις αφίξεις.

Οι stars της τηλεόρασης περπάτησαν στο κόκκινο χαλί με δημιουργίες κορυφαίων οίκων, εντυπωσιακές couture gowns, statement κοσμήματα και beauty looks που ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους.

Από το κλασικό old Hollywood glamour, μέχρι πιο σύγχρονες και τολμηρές επιλογές, η μόδα είχε για ακόμη μία χρονιά πρωταγωνιστικό ρόλο στα Emmy Awards. Ανάμεσα στις τάσεις που ξεχώρισαν ήταν το black & white, με πολλές celebrities να επιλέγουν τη διαχρονική αντίθεση του μαύρου και του λευκού για τις εμφανίσεις τους στο red carpet.

Ας δούμε ποιες εμφανίσεις ξεχώρισαν:

Mariska Hargitay

Η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU» δεν περιορίστηκε στον ρόλο της οικοδέσποινας, αλλά κατέγραψε και μια σημαντική τηλεοπτική πρωτιά.

Η Mariska Hargitay έγινε η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε μόνη της τα Emmy Awards μετά τη Jane Lynch το 2011.

Η παρουσία της έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στη φετινή απονομή, η οποία συνδύασε τις μεγάλες τηλεοπτικές διακρίσεις με τις εμφανίσεις των stars στο κόκκινο χαλί. Η ίδια έλαμψε με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, με το εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα που επέλεξε, μία custom δημιουργία του οίκου Monse, αλλά και στη παρουσίαση των βραβείων.

Zendaya

Η Zendaya ήταν μία από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στο φετινό red carpet των Emmy Awards, επιλέγοντας μια custom δημιουργία του οίκου Prada σε ασημί αποχρώσεις, καλυμμένη με κρύσταλλα.

Το ημιδιάφανο φόρεμα συνδύαζε τούλι, nude λεπτομέρειες και βαθύ V ντεκολτέ τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα λαμπερό αποτέλεσμα.

Την εμφάνισή της ανέλαβε για ακόμη μία φορά ο Law Roach, ενώ η Zendaya ολοκλήρωσε το look με ένα διαμαντένιο Rolex και εντυπωσιακά σκουλαρίκια με μαργαριτάρια.

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Nicole Kidman

Η Nicole Kidman εντυπωσίασε στο red carpet των Emmy Awards με μια κομψή λευκή δημιουργία του οίκου Chanel. Το off-shoulder φόρεμα ξεχώριζε για τις λεπτομέρειες με φτερά στο επάνω μέρος και αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, δημιουργώντας ένα elegant και ιδιαίτερα θηλυκό αποτέλεσμα.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της δημιουργίας ήταν τα 46 χειροποίητα λουλούδια, κατασκευασμένα από διαφορετικές στρώσεις μεταξιού, silk organza και raffia σε απαλούς λευκούς τόνους.

Η επιλογή του οίκου Chanel ήταν φυσική, καθώς η Nicole Kidman είναι ambassador του brand. Το συγκεκριμένο look συνδύασε τη σύγχρονη ματιά του Matthieu Blazy με μια πιο ρομαντική και couture αισθητική, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχώρισε στο red carpet.

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Selena Gomez

Η Selena Gomez εντυπωσίασε στο red carpet των Emmy Awards με μια custom strapless δημιουργία του Louis Vuitton σε χρυσή απόχρωση.

Το εφαρμοστό φόρεμα ήταν διακοσμημένο με μεταλλικές χρυσές λωρίδες, οι οποίες δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό, σχεδόν mirror εφέ. Στη μέση σχημάτιζαν ένα σπειροειδές μοτίβο, ενώ από τους γοφούς και κάτω η δημιουργία κατέληγε σε μια μακριά mermaid φούστα, αγκαλιάζοντας τη σιλουέτα της.

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Michelle Pfeiffer

Η Michelle Pfeiffer επέλεξε για το red carpet μια μακριά μαύρη μεταξωτή τουαλέτα του Saint Laurent, με βαθύ V ντεκολτέ και εφαρμοστή, αλλά ανάλαφρη γραμμή.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της δημιουργίας ήταν η σούρα στη μέση, όπου το ύφασμα συγκεντρωνόταν και έδινε έμφαση σε ένα μεγάλο κοσμηματικό embellishment, που λειτουργούσε ως το βασικό focus του look.

Το styling κινήθηκε σε minimal γραμμές, με τη Michelle Pfeiffer να προσθέτει chunky μπρονζέ βραχιόλια, κρατώντας τα υπόλοιπα αξεσουάρ διακριτικά ώστε να ξεχωρίζει η μαύρη δημιουργία.

Michelle Pfeiffer has arrived at the 2026 Emmys. https://t.co/gl4FJTbi41 — Film Updates (@FilmUpdates) September 14, 2026

Shabana Azeez

Η Shabana Azeez, που εκπροσώπησε το The Pitt, ήταν μία ακόμη παρουσία που ξεχώρισε στο red carpet των Emmy Awards 2026. Η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή χρυσή στράπλες δημιουργία του οίκου Sophie Couture.

Η μακριά pale-gold τουαλέτα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, δημιουργώντας μια κομψή hourglass γραμμή, ενώ οι κεντημένες χάντρες και τα διακοσμητικά στοιχεία χάριζαν διακριτική λάμψη στο look.

Την παράσταση έκλεβε το μπούστο με την ανάγλυφη φτερωτή υφή, που έδινε στην εμφάνιση πιο αιθέρια και glamorous διάσταση. Μια λεπτομέρεια που έκανε τη χρυσή δημιουργία ακόμη πιο ξεχωριστή.

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Florence Pugh

Η Florence Pugh επέλεξε για το red carpet μια εντυπωσιακή λιλά strapless δημιουργία της Vivienne Westwood, με κορσέ και εφαρμοστή σιλουέτα που κατέληγε σε μακριά mermaid φούστα και ουρά.

Η επιφάνεια του φορέματος είχε διακριτική λάμψη από μικροσκοπικά sequins, ενώ στους ώμους προστέθηκαν διάφανα, ντραπέ τούλινα μανίκια σε πιο έντονη λιλά απόχρωση.

Ξεχώριζε επίσης το ασύμμετρο draping στο μπούστο, που έδινε στη δημιουργία πιο sculptural χαρακτήρα.

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με Bvlgari High Jewelry, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό κολιέ με πολύχρωμες πολύτιμες πέτρες, το οποίο ξεχώριζε πάνω από τη φωτεινή απόχρωση του φορέματος.

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Mychal-Bella Bowman

Η ηθοποιός επέλεξε μια ασπρόμαυρη ballgown από ταφτά του οίκου Terani Couture, με έντονη couture αισθητική και θεατρικό χαρακτήρα.

Η στράπλες δημιουργία είχε sculpted μπούστο με βαθύ sweetheart ντεκολτέ και εφαρμοστή μέση, πριν καταλήξει σε μια ιδιαίτερα πλούσια και ογκώδη φούστα.

Το black & white μοτίβο δημιουργούσε ένα έντονο graphic αποτέλεσμα, με το λευκό να κυριαρχεί στο πάνω μέρος και το μαύρο να προσθέτει δυνατές αντιθέσεις στη φούστα.

Πρόκειται για μια ασύμμετρη couture δημιουργία της Terani, που ξεχώρισε για τη δραματική σιλουέτα και το ιδιαίτερο ασπρόμαυρο design.