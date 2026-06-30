Η Έμυ Λιβανίου το Σάββατο 27 Ιουνίου δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία της από μία ιδιαίτερα glam εμφάνισή της.

Η δημοσιογράφος πόζαρε σε μία εντυπωσιακή σκάλα, φορώντας μία μάξι και επιβλητική μπλε δημιουργία. Πρόκειται για ένα στράπλες φόρεμα που κατέληγε σε μία φούστα με έξτρα όγκο. Το φόρεμά της ήταν διακοσμημένο με μεταλλιζέ και εντυπωσιακά μοτίβα. Τα μαλλιά της είχε πιάσει ένα ελαφρύ σινιόν και το φόρεμά της ανέδειξε με ένα λαμπερό κόσμημα για τον λαιμό, ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια και βραχιόλι.

Η φωτογραφία της απέσπασε δεκάδες θετικά σχόλια με τους followers της να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση της Έμυς Λιβανίου ως “αριστοκρατική” και “πριγκιπική”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emi Zisiopoulou-Livaniou 🧿 (@emilivaniou)

Μάλιστα, κάποιοι followers της υπέθεσαν ότι η δημοσιογράφος εμφανίστηκε με αυτή την δημιουργία στον γάμο του Μπάχι Χούρι και της Τάλια Χαϊντάτ που πραγματοποιήθηκε την ημέρα της ανάρτησής της, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

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