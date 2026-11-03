Η Έμυ Λιβανίου πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση στο Παρίσι, όπου βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της, εφοπλιστή Πέτρο Παππά, με αφορμή τα εγκαίνια μιας σημαντικής εικαστικής έκθεσης.

Η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία ξεχωρίζει για τις προσεγμένες εμφανίσεις της, επέλεξε για την περίσταση ένα διαχρονικό μαύρο σύνολο, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την προτίμησή της στην κλασική κομψότητα.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης του Πήτερ Κατσίχτη με τίτλο «Σύνθεση και Πολυμορφία. Η Αέναη Κίνηση των Χρωμάτων», που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Miro της Unesco, στη γαλλική πρωτεύουσα.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά, η Έμυ Λιβανίου επέλεξε ένα μαύρο μίνι coat dress, ένα από τα πιο διαχρονικά και ευέλικτα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φορέματος ήταν τα χρυσά κουμπιά, τα οποία δημιουργούσαν μια κομψή αντίθεση με το μαύρο ύφασμα και πρόσθεταν μια διακριτική πολυτέλεια στο σύνολο.

Τα coat dresses, δηλαδή τα φορέματα που παραπέμπουν στη γραμμή ενός παλτό, αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για τις εμφανίσεις του φθινοπώρου και του χειμώνα. Συνδυάζουν τη δομημένη σιλουέτα ενός πανωφοριού με τη θηλυκότητα ενός φορέματος, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο look που δεν χρειάζεται πολλά αξεσουάρ.

Η Έμυ Λιβανίου ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια μαύρη τσάντα και εντυπωσιακούς χρυσούς κρίκους, οι οποίοι συνδυάζονταν αρμονικά με τις μεταλλικές λεπτομέρειες του φορέματός της.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Πέτρος Παππάς, με τον οποίο η δημοσιογράφος έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες.

Δείτε την εμφάνιση της Έμυς Λιβανίου με τον Πέτρο Παππά:

govastiletto.gr – Η Έμυ Λιβανίου έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της σε φιλανθρωπική βραδιά