Σε μια λαμπερή και ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμιότυπο απαθανατίστηκε η Έμυ Λιβανίου, συνοδευόμενη από τα δύο της παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την Αλεξάνδρα. Η γνωστή δημοσιογράφος ταξίδεψε σε πολυτελές θέρετρο της Μεσσηνίας για τον γάμο του αδερφού της, Τόλη Ζησιόπουλου, με τη Στεφανία Ρόκα. Το μυστήριο ακολούθησε η βάπτιση της μικρής τους κόρης, με την Έμυ Λιβανίου να αναλαμβάνει με χαρά τον ρόλο της νονάς.

H γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε εικόνες από το διπλό μυστήριο και σε μία από αυτές, πόζαρε χαμογελαστή με τα δύο παιδιά της. «Η ζωή μου. Η οικογένειά μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Έμυ Λιβανίου.

Για την περίσταση, η Έμυ Λιβανίου επέλεξε μία γαλάζια στράπλες δημιουργία σε άλφα γραμμή που συνδύασε με ένα ζευγάρι ασημένια πέδιλα και ένα εντυπωσιακό κόσμημα για τον λαιμό.

Τα μαλλιά της είχε πιάσει ένα ελαφρύ σινιόν και το μακιγιάζ της ήταν λαμπερό, ιδανικό για την περίσταση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emi Zisiopoulou-Livaniou 🧿 (@emilivaniou)

Η αναφορά στα παιδιά της

Στα τέλη Μαΐου, η Έμυ Λιβανίου είχε εμφανιστεί στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα “Πρω1νό” και είχε αναφερθεί στα παιδιά της και στον αγώνα που έκανε για να τα μεγαλώσει.

«Τα παιδιά τα έχω μεγαλώσει μόνη μου, αλλά είναι κάτι που θα έκαναν όλες οι μανούλες αν τους συνέβαινε κάτι τέτοιο. Οπότε δεν λέω κάτι περισσότερο από αυτό. Μεγάλωσα τα παιδιά μόνη μου, με πάρα πολλή αγάπη από την οικογένειά μου, από τη μαμά μου, από τον μπαμπά μου και από τον αδελφό μου.

Επειδή η υπόλοιπη ιστορία αφορά και τα παιδιά και είναι εκείνοι πρωταγωνιστές, θέλω να το αφήσω και αν θέλουν εκείνοι να το μοιραστούν με όποιον θέλουν ή όποτε θέλουν. Δεν θέλω δηλαδή να πω περισσότερα γι’ αυτό. Όμως, μπορώ να σου πω ότι ήμουν μόνη μου με τα παιδιά μου και με τους γονείς μου», είχε εξομολογηθεί η Έμυ Λιβανίου.

Η κόρη της, Αλεξάνδρα στην αποφοίτησή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emi Zisiopoulou-Livaniou 🧿 (@emilivaniou)

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε αν είναι δύσκολο για έναν γονέα να έχει όλη την ευθύνη της ανατροφής των παιδιών, η Έμυ Λιβανίου είχε απαντήσει: «Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, είναι δύσκολο αλλά είναι κάτι που αν σου συνέβαινε και ήσουν μόνος σου θα έκανες το ίδιο. Μου συνέβη, ήμουν μόνη μου και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Έχω δύο πάρα πολύ καλά παιδιά, είμαι ευλογημένη, είναι καλοί άνθρωποι και καλά παιδιά, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι».

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