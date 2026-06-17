Με μεγάλη επιτυχία και έντονη παρουσία από τον καλλιτεχνικό χώρο πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της οικογενειακής κωμωδίας «Ένα μωρό για τρεις» στο Θέατρο Αθηνά.

Το έργο των Coline Serreau και Samuel Tasinaje παρουσιάζεται σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου, προσελκύοντας ήδη το ενδιαφέρον του θεατρόφιλου κοινού.

Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά επίσημα το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενθουσιασμό και θετική ενέργεια.

Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της ψυχαγωγίας και των media βρέθηκαν στην αίθουσα για να παρακολουθήσουν τη νέα θεατρική δουλειά.

Η βραδιά κύλησε σε εορταστικό κλίμα, με την πρεμιέρα να σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη θεατρικής σεζόν που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Δείτε ποιοι βρέθηκαν εκεί:

Πηγή: NDP Photo