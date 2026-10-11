Σε ένα νέο ακαδημαϊκό κεφάλαιο προχωρά η Σίσσυ Τουμάση, καθώς ξεκινά τις Μεταπτυχιακές της Σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Η γνωστή ηθοποιός, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την τελετή ορκωμοσίας για το πτυχίο Ιστορίας που απέκτησε τον περασμένο Απρίλιο.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχετικού προγράμματος του ΕΚΠΑ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο αυτό εκπαιδευτικό ταξίδι.

Η Σίσσυ Τουμάση στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σπουδαία νέα – Νέο κεφάλαιο! Μετά το πτυχίο Ιστορίας κι ένα καλοκαίρι γεμάτο μελέτη, πέρασα με επιτυχία τις εξετάσεις και εισάχθηκα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία». Μεγάλη η χαρά, μεγάλη και η νέα περιπέτεια. Να μη σταματήσουμε ποτέ να αμφισβητούμε και να σκεφτόμαστε. Είναι ο μόνος τρόπος να μη μας πάρουν ό,τι μας απέμεινε. Αυτό που με τόσο κόπο προσπαθούν να διαλύσουν: τη σκέψη και τη συνείδησή μας. Δηλαδή, την πολιτική μας ύπαρξη».

Δείτε τις φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy Toumasi (@sissy.toumasi)

Στην ανάρτησή της τον Απρίλιο, η ηθοποιός εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της σε όσους τη στήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της, με τον σύζυγό της Αργύρη Πανταζάρα να βρίσκεται ανάμεσά τους: «Ημέρα ορκωμοσίας. Πολύ διάβασμα, πολύς κόπος, πολλές νίκες. Τεράστιο ευχαριστώ στις/στους αγαπημένες/ους που με στήριξαν τόσο, μα τόσο πολύ, @argyris_pandazaras_official 🩷 @giannistmz @zach_filip @elenapoulou @vivian.sip. Κι ένα εξίσου τεράστιο ευχαριστώ σε εμένα που πριν από 4 χρόνια πήρα αυτήν την απόφαση και έκανα το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό μου», ανέφερε αρχικά.

Κι έκλεισε την ανάρτηση, γράφοντας: «Έμαθα να μελετώ, να σκέφτομαι, να αναζητώ και να αμφισβητώ. Ξεκίνησα ένα ταξίδι που μου άνοιξε απέραντους ορίζοντες. Το πρώτο κεφάλαιο στην επιστήμη της Ιστορίας ολοκληρώθηκε, και το επόμενο ξεκινά, γιατί η γνώση είναι εθιστική. Σε έναν κόσμο που όλα περιστρέφονται γύρω από την εικόνα και το κενό, επενδύουμε στη σκέψη. Γιατί μόνο αυτή μας σώζει. Συνεχίζουμε σε επόμενους στόχους ακαδημαϊκούς και μη. Συμβουλή προς ναυτιλομένες/ους: κυνηγήστε τις επιθυμίες σας, δουλέψτε σκληρά και μην πιστέψετε ποτέ ότι υπάρχουν εμπόδια. Το μόνο που υπάρχει είναι ανοιχτός ορίζοντας. Υγ: Ευχαριστώ το κοριτσάκι μου τη Blue, που ήταν δίπλα μου σε όλα. Της το αφιερώνω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy Toumasi (@sissy.toumasi)

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση ετοιμάζονται σε λίγο καιρό να γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

govastiletto.gr -Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη η Σίσσυ Τουμάση – Το love story με τον Αργύρη Πανταζάρα