Ένας χρόνος πέρασε από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια και η πρώην σύζυγός του, Εύη Βατίδου, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε δύο βίντεο του εκλιπόντα, στα οποία μιλούσε για τη μάχη του με τον καρκίνο και για την αφοσίωσή του στο επάγγελμά του.

Στο πρώτο βίντεο, η Εύη Βατίδου έγραψε απλά: «Πέρασε ένας χρόνος». Ο Αλέξης Κούγιας, με τη χαρακτηριστική ειλικρίνεια του, έστελνε μήνυμα ζωής: «Ο καρκίνος θεραπεύεται και μπορεί να πεθάνεις – ακόμη και αν έχεις καρκίνο – από οτιδήποτε άλλο, εκτός από τον καρκίνο. Αρκεί να μην κάνεις δυστυχισμένους τους γύρω σου».

Στο δεύτερο Instagram story, αναδείκνυε την αφοσίωσή του στο δικηγορικό επάγγελμα: «Αν για κάτι υπερηφανεύομαι ή πιστώνω σε έναν απολογισμό, είναι ότι δεν έλειψα ούτε μία ημέρα από τα δικαστήρια», τόνιζε με υπερηφάνεια ο εκλιπών ποινικολόγος.

Με την ανάρτηση αυτή, η Εύη Βατίδου μοιράζεται στιγμές από τη ζωή και τη δύναμη του Αλέξη Κούγια, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του και το μήνυμα ζωής που άφησε πίσω του.

Το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλειά του θα τελεστεί την σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Σε ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του αναφέρεται: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Η τελετή θα είναι ανοικτή για όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

