Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε από την ημέρα που ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών μετά από μέρες νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου των Αθηνών.

Στην ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τρίτης 24/2 ο γιος του, Χρίστος, στα social media περιλαμβάνεται επίσημο δελτίο Τύπου του δικηγορικού γραφείου «Δικηγορικό Γραφείο Συνεργατών Αλεξίου Κούγια», στο οποίο αναφέρεται ότι το ιερό μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια

Το κείμενο τονίζει πως η τελετή θα είναι ανοικτή για όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος και να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Το δελτίο Τύπου υπογράφεται από «τα τέκνα του εκλιπόντος και τους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου».

