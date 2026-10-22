Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2025 σε ηλικία 80 ετών. Ο κορυφαίος Έλληνας δημιουργός υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια νοσηλείας του, έπειτα από πολύχρονη και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Πέρα από την ανεκτίμητη πολιτιστική του παρακαταθήκη, ο σπουδαίος τραγουδοποιός άφησε πίσω του μια αγαπημένη οικογένεια: τη σύζυγό του, Άσπα Αραπίδου, τους δύο γιους τους, Ρωμανό και Κορνήλιο, καθώς και τα δύο τους εγγόνια, Ανδρέα και Διονύση, που βυθίστηκαν σε βαρύ πένθος.

Η ανάρτηση της συζύγου του Διονύση Σαββόπουλου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ασπα Σαββοπουλου (@aspasabbopoulou)

Η σύζυγός του μάλιστα, θέλησε προς τιμήν του να ανεβάσει μία κοινή φωτογραφία τους, με την ίδια να δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν ξεχνά ποτέ τις στιγμές που πέρασαν μαζί. Χωρίς πολλά λόγια και υπερβολές, αρκέστηκε στο να γράψει μία πρόταση γεμάτη νόημα, με την ίδια να συνεχίζει να πενθεί τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια. «Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω…» έγραψε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr -Διονύσης Σαββόπουλος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της συζύγου του, Άσπας Αραπίδου μετά τον θάνατό του