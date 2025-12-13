Με ένα κείμενο που ραγίζει καρδιές, η Μαρία Παναγοπούλου θυμάται τις τελευταίες στιγμές του Κώστα Χαρδαβέλλα, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του. Η γνωστή συγγραφέας και δημοσιογράφος, σύντροφος ζωής του για περισσότερα από 30 χρόνια, αποχαιρετά ξανά τον δικό της Κώστα, περιγράφοντας πώς βίωσαν μαζί την αναχώρησή του από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2024.

Συγκεκριμένα η Μαρία Παναγοπούλου περιέγραψε εκείνες τις καθοριστικές στιγμές που σημάδεψαν το τέλος μιας ζωής και την αρχή μιας νέας πραγματικότητας χωρίς τον άνθρωπό της. « Πριν από έναν ακριβώς χρόνο σαν σήμερα, 12 Δεκεμβρίου ώρα 23:00, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επίγεια ζωή του Κώστα. Η εισαγωγή στην μονάδα εντατικής θεραπείας, η λυσσαλέα και άνιση μάχη του επί 4 μερόνυχτα, η διασωλήνωσή του και μετά η αναχώρηση για το αιώνιο ταξίδι … », αναφέρει.

Περιγράφει παράλληλα τις πέντε ημέρες μέσα στην Εντατική, τις στιγμές που ο Κώστας Χαρδαβέλλας πάλευε να επικοινωνήσει μαζί τους, γράφοντας με δυσκολία λέξεις σε ένα τετράδιο. Ένα τετράδιο που παραμένει κλειστό εδώ και δώδεκα μήνες.

« Θα μπορούσα να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο για τις 5 μέρες της Εντατικής (όχι! δεν θα το γράψω!) και για τα μαθήματα ζωής που μας έδωσε, μέσα από τα βλέμματα και τις λέξεις που με δυσκολία μάς έγραφε σε ένα τετράδιο. Δώδεκα μήνες μετά, το τετράδιο παραμένει ερμητικά κλεισμένο σε ένα συρτάρι και μαζί του πολλά αδιαχείριστα συναισθήματα. Δεν ξέρω πόσοι μήνες/χρόνια ακόμη θα χρειαστούν για να ανοίξει το “συρτάρι”, όμως με μεγάλη σιγουριά ξέρω πια κάτι: ένα από τα πράγματα που αλλάζει η απώλεια, είναι η αίσθηση του χρόνου. Και αυτό, μπορεί να το καταλάβει μόνο όποιος μετράει τον καιρό με απουσίες … », αναφέρει η Μαρία Παναγοπούλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαρία Παναγοπούλου (@mariapanagopoulou_)

govastiletto.gr –Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα – 7 μήνες από τον θάνατό του