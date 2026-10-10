Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε από την πρώτη στιγμή τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η γνωστή παρουσιάστρια, που έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα δημόσια για το τραγικό συμβάν στο ιατρείο του Κολωνακίου, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από τον αδόκητο θάνατό του.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, οι δυο τους απεικονίζονται χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι σε παλαιότερη κοινή τους στιγμή.

Στη φωτογραφία έγραψε συγκινημένη: «Ένας μήνας χωρίς εσένα.»

govastiletto.gr – Ναταλία Γερμανού για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν ξέρω αν θα το χωνέψω»