Η πολυσυζυτημένη συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή για τον Φρέντυ Γερμανό, τον γάμο τους, αλλά και τη σχέση που διατήρησαν μετά το διαζύγιό τους προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε σε περιοδικό, και ξέσπασε εναντίον της πρώην συζύγου του δημοσιογράφου, κάνοντας λόγο για ψέματα και μυθοπλασία.

Η Μαρία Ιωαννίδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις αναφορές της Εριέττας Μαυρουδή στις τελευταίες στιγμές του Φρέντυ Γερμανού. «Ντροπή της. Λέει όλες αυτές τις φτήνιες για να κάνει εντύπωση μετά από χρόνια. Είναι όλα ψέματα, έχω τις αποδείξεις. Ο Φρέντυ ξέρει πόσο του στάθηκα στην αρρώστια του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ιωαννίδου.

Στη συνέχεια, απάντησε και στο ζήτημα της ηλικίας της, τονίζοντας: «Εγώ δεν κρύβω την ηλικία μου, απλά δεν την λέω», δήλωσε η ηθοποιός, ενώ αναφέρθηκε και στη Ναταλία Γερμανού, υποστηρίζοντας ότι είχε σταθεί στο πλευρό της. «Και στη Ναταλία στάθηκα, την πήρα στο σπίτι μου. Όλα αυτά είναι μυθοπλασία, ντροπή της», πρόσθεσε.

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Πηγή: zougla.gr