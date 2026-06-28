Ο Κωνσταντίνος Βασάλος εμφανίστηκε ενοχλημένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ύστερα από το ρεπορτάζ του «Πρωινού» που ανέφερε ότι η σχέση του με τη δικηγόρο Δανάη Βαρθολομάτου έχει τελειώσει.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος τόνισε με έντονο ύφος: «Πέρασα μια εβδομάδα δύσκολη, γιατί ειπώθηκαν πολλά στην εκπομπή του Λιάγκα. Βγήκε η Φωτεινή και έλεγε για μένα διάφορα πράγματα, χωρίς να ξέρει. Με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει τι και πώς κάνω στην προσωπική μου ζωή; Ρεπορτάζ χωρίς να πάρει εμένα τηλέφωνο; Πάρε με τηλέφωνο να σου πω τι γίνεται.

Δεν γίνεται όμως ρεπορτάζ αυτό, όμως. Εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Να βγω να πω, ο ένας είναι σε σχέση, ο άλλος δεν είναι σε σχέση, χώρισε – δεν χώρισε. Που δεν είμαι δημοσιογράφος. Άμα είσαι δημοσιογράφος, πάρε τηλέφωνο.

Για τον Αλεξάνδρου είχα πει ότι έμαθα ότι μπορεί να έχει σχέση, δεν είχα πει ούτε ονόματα, ούτε ότι είμαι σίγουρος. Είπα ότι μου ήρθε μια πληροφορία. Να βγαίνεις να λες χωρίς να κάνεις ρεπορτάζ, δεν είναι ρεπορτάζ. Εγώ, πες ότι δεν είμαι δημοσιογράφος και λέω βλακείες ό,τι μου κατέβει, για αυτά που παθαίνω. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ. Αλλά, άμα θέλετε κάτι να μάθετε για μένα, πάρτε με ένα τηλέφωνο, στείλτε μου ένα μήνυμα. Δεν δικαιολογούμε τώρα πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται».

Ο Νίκος Συρίγος ρώτησε τον συνεργάτη του: «Αν έχουν πάρει την άλλη πλευρά;».

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου είναι μαζί από τους καλοκαιρινούς μήνες του 2025. Ο φακός τότε τους είχε εντοπίσει σε βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια ελληνικού νησιού.

Η Δανάη Βαρθολομάτου, εκτός από τα νομικά, συνεργάζεται και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε εξωτερικά projects.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Βασάλος – Δανάη Βαρθολομάτου: Τι συμβαίνει με το ζευγάρι;