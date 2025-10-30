Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η βραδινή εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Ενώπιος Ενωπίω, επιστρέφει απόψε, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 24:00 μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η πρεμιέρα φέρνει στο στούντιο τον πρώτο ανατρεπτικό καλεσμένο της σεζόν.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα φιλοξενήσει τον Αχιλλέα Μπέο, Δήμαρχο Βόλου, ο οποίος θα μιλήσει για την πολυτάραχη ζωή του.

Από την Αμερική και τα δύο διαζύγια, μέχρι την ενασχόληση με τον χώρο της νύχτας, την επιστροφή στην Ελλάδα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο.

Ο Δήμαρχος Βόλου θα απαντήσει επίσης για τις δημόσιες τοποθετήσεις του που προκαλούν αντιδράσεις, ενώ θα μοιραστεί λεπτομέρειες για την πορεία του και τις τρεις φορές που εκλέχτηκε στη θέση αυτή.

Απόψε στις 24:00, στο Ενώπιος Ενωπίω, ο Αχιλλέας Μπέος μιλά για όλα, μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Πηγή: ANT1

