Σε ένταση βρέθηκε η Teyana Taylor στα παρασκήνια της 98ης τελετής των Academy Awards, όταν κατηγόρησε έναν άντρα ότι προσπάθησε να τη σπρώξει μέσα στο πλήθος, λίγο μετά την απονομή των βραβείων.

Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία One Battle After Another, ωστόσο το βραβείο κατέληξε στην Amy Madigan για την ταινία Weapons.

Λίγη ώρα αργότερα, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Taylor καταγράφεται εμφανώς εκνευρισμένη να δείχνει έναν άνδρα, υποστηρίζοντας ότι την άγγιξε και την έσπρωξε. «Είσαι άντρας που ακουμπάει το χέρι του σε γυναίκα; Είσαι πολύ αγενής», ακούγεται να λέει.

Σε συνομιλία με παρευρισκόμενους που πλησίασαν για να δουν τι είχε συμβεί, η ηθοποιός εξήγησε ότι ο άντρας την έσπρωξε μέσα στο πλήθος, ενώ σύμφωνα με την ίδια προσπάθησε να σπρώξει και μια άλλη γυναίκα.

Η Taylor ολοκλήρωσε την παρέμβασή της με μια αυστηρή προειδοποίηση: «Μην με αγγίζετε, μην με σπρώχνετε».

Παρά την απώλεια του Όσκαρ, η φετινή σεζόν υπήρξε ιδιαίτερα δυναμική για την Taylor, καθώς είχε ήδη κερδίσει το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου στα Golden Globe Awards και είχε λάβει υποψηφιότητες στα Critics’ Choice Awards, BAFTA Awards και NAACP Image Awards.

Την ίδια στιγμή, η ταινία One Battle After Another κυριάρχησε στα φετινά Όσκαρ, αποσπώντας συνολικά 6 βραβεία.