Καλεσμένη στην εκπομπή «Non stop» βρέθηκε η Εύη Δρούτσα με αφορμή τη πολυσυζητημένη διαμάχη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Ωστόσο, η συζήτηση πήρε αναπάντεχη τροπή, όταν η στιχουργός στράφηκε ξαφνικά κατά της Μαρίας Αντωνά. Ενώ η δημοσιογράφος υπέβαλε ερωτήσεις για τη ρήξη των δύο καλλιτεχνών, η Εύη Δρούτσα έκανε μια προσωπική αναφορά εμπλέκοντας τον Γιώργο Λιάγκα. Από την πλευρά της, η Μαρία Αντωνά αντέδρασε άμεσα, βάζοντας τα όριά της και ξεκαθαρίζοντας τη θέση της στον αέρα.

«Μη με βάζεις να γίνω κουτσομπόλα! Με βάζεις, ίδιος ο Γιώργος γίνεσαι! Ε μα ίδια ο Γιώργος γίνεσαι. Να έχεις υπόψιν σου του Γιώργου του τα λέω στον αέρα», είπε η Εύη Δρούτσα.

«Μια ερώτηση έκανα. Εγώ σκέφτομαι και ρωτάω αυτά που εγώ έχω στο μυαλό μου», απάντησε η Μαρία Αντωνά.

Μαρία Αντωνά: «Πιστεύεις ότι θα τα ξαναβρούν;»

Εύη Δρούτσα: «Μου το ξαναρώτησες αυτό. Ρώτα τον Γιώργο πόσες φορές πρέπει να το ρωτάς σε ένα άτομο σαν κι εμένα».

Μαρία Αντωνά: «Εγώ είμαι η Μαρία και ρωτάω αυτό που θέλω εγώ».

govastiletto.gr – Μαρία Αντωνά: Η εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα – «Νιώθω λες και είμαστε μαζί μια ζωή»