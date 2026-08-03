Έντονες αντιδράσεις στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ένα απόσπασμα από τη ζωντανή κάλυψη του Open για τις πυρκαγιές. Στο επίμαχο στιγμιότυπο, η ρεπόρτερ Μαρία Σιαμπάνου καταγράφηκε να χαμογελά κατά τη διάρκεια της μετάδοσης από το πύρινο μέτωπο. Η στάση αυτή, σε μια τόσο κρίσιμη και δραματική συγκυρία, πυροδότησε κύμα αρνητικών σχολίων, με το βίντεο να γίνεται ραγδαία viral σε πλατφόρμες όπως το TikTok.

Παρότι κατά τη διάρκεια της σύνδεσης έγινε προσπάθεια από το στούντιο να συνεχιστεί ομαλά η ενημέρωση και να ξεπεραστεί η συγκεκριμένη στιγμή, το νευρικό γέλιο παρέμεινε αντιληπτό, με αποτέλεσμα το απόσπασμα να τραβήξει την προσοχή του κοινού.

Οι αντιδράσεις στα social media

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