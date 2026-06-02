Έντονες αντιδράσεις και γιουχαΐσματα επεφύλασσαν οι Τούρκοι θαυμαστές στον Travis Scott, μετά την άκρως απογοητευτική παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο Αμερικανός σταρ της χιπ-χοπ πραγματοποίησε μια «εμφάνιση-αστραπή» που εξόργισε το κοινό, όπως μαρτυρούν δεκάδες βίντεο που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το παράδοξο είναι ότι η εκδήλωση είχε διαφημιστεί ως ένα exclusive live για μόλις 2.500 άτομα, με τους παρευρισκόμενους να πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για ένα εισιτήριο, περιμένοντας να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία που τελικά αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη.

Ο Travis Scott έμεινε στη σκηνή μόλις 20 λεπτά, προκαλώντας τις έντονες αποδοκιμασίες του πλήθους.

Η αφίσα της συναυλίας ανέφερε ότι ο Αμερικανός σταρ θα εμφανιζόταν από τις 23.00 μέχρι τις 00.30, ανάμεσα σε άλλους, λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες.

«Ντροπή. Μας είπαν ότι θα ερχόταν στις 23.00 και ήρθε στις 00.35. Περιμέναμε όρθιοι επί ώρες, τραγούδησε ένα τραγούδι και έφυγε (…) Πετάξαμε τα λεφτά μας», έγραψε στο Instagram ο Αλά Αρτάν.

🔴 #LATEST — Travis Scott was booed off stage in Istanbul after ending his set just 20 minutes in, leaving fans who paid above Türkiye’s monthly minimum wage for tickets pic.twitter.com/LVWcKhmL1s — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) May 31, 2026

Άλλοι θαυμαστές του Scott, μεταξύ των οποίων και ένας που ισχυρίζεται ότι έδωσε 1.100 ευρώ για ένα VIP εισιτήριο, ζήτησαν να αποζημιωθούν από τη διοργανώτρια εταιρεία.

🔴 Organizatörden Travis Scott Açıklaması Travis Scott etkinliğini düzenleyen TemaCC’nin kurucusu Taylan Özcan, kamuoyunda “konser” olarak değerlendirilen organizasyonun aslında klasik bir konser formatında planlanmadığını açıkladı. Özcan, etkinliğin en başından itibaren Travis… https://t.co/y7H22xmCd9 pic.twitter.com/V92vBWSuMq — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) June 1, 2026

Η απάντηση του Travis Scott

Ο σταρ πάντως απάντησε στους θαυμαστές του, μέσω του Instagram, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του είχε μοναδικό σκοπό «να στηρίξει έναν φίλο» καλλιτέχνη και ότι «ανυπομονεί να επιστρέψει» στην Τουρκία για να δώσει μια «πραγματική συναυλία».

Ο ιδιοκτήτης της διοργανώτριας εταιρείας Ταϊλάν Εζτσάν υποστήριξε ότι ο Travis Scott «ήταν η καρδιά της εκδήλωσης όλο το βράδυ», έπαιξε τον ρόλο του οικοδεσπότη επί μία ώρα και «πρόσφερε μια έκτακτη εμφάνιση 20 λεπτών».

Ο Αμερικανός ράπερ, που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν στην Τουρκία, πρόκειται να δώσει απόψε άλλη συναυλία, σε νυχτερινό κέντρο της Σμύρνης.

