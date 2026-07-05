Έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή πλάνα από το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου, «Πιο πολύ», που κυκλοφόρησαν στο Instagram.

Στο επίμαχο βίντεο, ο δημοφιλής καλλιτέχνης φαίνεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς κράνος, έχοντας μαζί του τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση δημόσια τοποθέτηση του υπουργού, ο οποίος εξέφρασε τη σαφή διαφωνία του για το κακό παράδειγμα οδικής ασφάλειας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lele Gofa Rokkou (@lelegofa)

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως, παρά τον σεβασμό που τρέφει προς τον Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και την καλλιτεχνική ελευθερία, θεωρεί απαράδεκτη την προβολή μιας τέτοιας εικόνας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 5, 2026

govastiletto.gr – Άδωνις Γεωργιάδης: «Βρίστε ελεύθερα, δεν με νοιάζει καθόλου – Έχω αποκτήσει ανοσία»