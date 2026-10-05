Έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει ένα βίντεο από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτυπώνεται η θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο γνωστός τραγουδιστής στον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος επέλεξε το εν λόγω μαγαζί για να διασκεδάσει μετά την αποφυλάκισή του.

Ο τραγουδιστής, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς απευθύνθηκε δημόσια στον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον οποίο αποκάλεσε «φίλο» του, καλωσορίζοντάς τον μετά την αποφυλάκισή του.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Το Πρωινό η ομάδα του Γιώργου Λιάγκα σχολίασαν την είδηση αυτή, με την Φωτεινή Πετρογιάννη να τοποθετείται με έντονο τρόπο, ενώ και ο παρουσιαστής μίλησε με αιχμηρό λόγο για τα όσα συνέβησαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης.

Πώς σχολίασε η ομάδα του Πρωινού τη θερμή υποδοχή του Γονίδη στον Κασιδιάρη

Γ.Λ.: Εγώ λοιπόν είμαι ο Κασιδιάρης, έχω κάποιους φανατικούς και θέλουμε να κάνουμε το πάρτι της αποφυλάκισης. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω τηλέφωνο στο μαγαζί και λέω ότι τηλεφωνούμε εκ μέρους του Κασιδιάρη και λέμε ότι θέλουμε να μαζευτούν 15 νοματαίοι και να κάνουμε πάρτι; Ή κλείστηκε το τραπέζι σε άλλο όνομα; Παίζει ρόλο αυτό που ρωτάω. Ήξερε ο Γονίδης ότι ο Κασιδιάρης θα γιόρταζε ή βγήκε και το είπε τελείως αυθόρμητα αυτό που είπε; Παίζει ρόλο.

Φ.Π.: Για εμένα δεν παίζει κανένα ρόλο, το θέμα μας είναι η αντίδραση του Γονίδη.

Γ.Λ.: Εγώ τον συμπαθώ πολύ τον Γονίδη να ξέρετε, απέναντί μου έχει φερθεί κύριος, όταν του ζητάω κάτι το κάνει και είναι και φωνάρα. Αλλά τώρα δεν μπορώ να μη πω αυτά που αισθάνομαι. Ακόμα και φίλος να είναι ο Γονίδης όταν ξέρεις ότι υπάρχει μία ευαισθησία σε αυτό που εκφράζει και φέρει ο Κασιδιάρης πολιτικά δεν τον αποκαλείς φίλος σου. Είναι προκλητικό να μιλάμε για πάρτι αποφυλάκισης. Θα μου πείτε πρέπει να μείνει φυλακή; Όχι, αυτό είπε η ελληνική δικαιοσύνη και αυτό είναι. Είναι ελεύθερος αφού αυτό είπε η δικαιοσύνη, αυτό το δεχόμαστε όλοι. Αλλά ότι κάνω πάρτι και χαίρομαι με το πάρτι του άλλου που αποφυλακίστηκε για εγκληματική οργάνωση που είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος, που τον είχαν δολοφονήσει, δεν είχε σκοτωθεί. Ε θέλει λίγο ενσυναίσθηση για το πόσο γιορτάζω κάτι που αποφυλακίστηκα που είναι τζιζ για την ελληνική κοινωνία και δικαίως και αν εσύ έχεις δικαίωμα να χαίρεσαι με την γιορτή του “φίλου” σου όπως τον αποκαλείς και να λες στο τέλος “εύχομαι τα όνειρά σου να πραγματοποιηθούν. Τα όνειρα του Κασιδιάρη τα ξέρουμε ποια είναι. Αν είχε ένα όνειρο να πάρει μία Lamborghini δεν το ξέρουμε και μακάρι ο άνθρωπος να το πετύχει, αλλά αυτό που ξέρουμε όλοι το όνειρο του Κασιδιάρη είναι να ανατρέψει το πολιτικό σύστημα και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Αυτό θέλει. Όταν εύχεσαι αυτό είναι σαν λες “εγώ αυτό εύχομαι”. Με αγάπη, δεν θέλω να πυροβολώ ανθρώπους, αλλά τη γνώμη μου θα τη λέω. Ένας σπουδαίος, αν όχι σπουδαιότερος τραγουδιστής από τον Γονίδη, που μας έχει στοιχειώσει, μας έχει ανατριχιάσει τραγουδιστικά, ποιος είναι; Ο Σφακιανάκης. Έχεις δικαίωμα να στηρίζεις ότι θέλεις και να λες την άποψή σου. Αλλά βγήκε τόσο ανοιχτά υπέρ των ανθρώπων που λίγο μετά διέπραξαν μία δολοφονία. Η ελληνική δικαιοσύνη είπε και οφείλουμε σαν άνθρωποι της κοινωνίας να τη σεβόμαστε, ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν εγκληματική οργάνωση και τους έβαλε όλους φυλακή. Να δεχτούμε λοιπόν, όταν θέλουμε να ζούμε όλοι μαζί σε ένα κράτος, δεχόμαστε αυτά που λέει η ελληνική δικαιοσύνη; Η τα δεχόμαστε όποτε μας συμφέρουν; Άρα να δεχτούμε όλοι ότι ήταν εγκληματική οργάνωση; Ναι. Να δεχτούμε ότι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ανάλογα; Εγώ δεν λέω να μπουν φυλακή, μπήκαν φυλακή, αποφυλακίστηκαν, το δεχόμαστε. Από εκεί και πέρα δικαιούμαστε να χαιρόμαστε τόσο πολύ με την αποφυλάκιση του άλλου που ήρθε να γιορτάσει στο μαγαζί που δουλεύω; Δεν λέω να τον διώξουν, αλλά χρειάζεται να το φωνάζω από πάνω;

Φ.Π.: Εκτός αν δεν τον νοιάζει να μάθουν όλοι ότι αυτά είναι τα πιστεύω του Γιώργο μου.

Τ.Τ.: Εκτός αν πιστεύεις ότι ήταν πολιτικός κρατούμενος ο ένας από τους αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης που όχι μόνο σκότωσαν τον Φύσσα, τραυμάτισαν ανθρώπους και τους έστειλαν στη φυλακή τονίζω. Εγκληματική οργάνωση για φασισμό. Αυτά που έκαναν, δεν ήταν κάτι απλό. Δεν έκαναν φυλακή επειδή χρωστούσαν ΦΠΑ, έκαναν φυλακή γιατί σκοτώσανε τον κόσμο! Όταν λοιπόν λες ότι τα όνειρά του να γίνουν πραγματικότητα τι να πω, μήπως πιστεύεις τα ίδια;

Δ.Ο.: Ρε παιδιά να πω κάτι και πέστε να με φάτε, δεν το κατάλαβα.

Φ.Π.: Άσε μας ρε Δημήτρη μου δεν το κατάλαβες, σε παρακαλώ, είναι ο Σταμάτης Γονίδης. Τι δεν κατάλαβε ρε παιδιά; Εδώ είπε ότι ήρθε να γιορτάσει την αποφυλάκισή του από συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σας παρακαλώ, και ο Κασιδιάρης ήξερε πού πήγε και ο Γονίδης ήξερε ποιον χαιρετούσε από την πίστα. Μη μου λέτε τώρα ότι ο Γονίδης δεν ήξερε ποιος είναι από κάτω.

Γ.Λ.: Θαρρώ ότι ο Γονίδης δεν τον στήριξε πολιτικά, δεν είναι χρυσαυγίτης ο Γονίδης. Μπανανόφλουδα που την πάτησε ο Σταμάτης. Και η Ρούλα Πισπιρίγκου επώνυμη είναι, και η Μουρτζούκου επώνυμη είναι. Αν πάρει η Μουρτζούκου πέντε μέρες άδεια από τη φυλακή και πάει στον Σταμάτη Γονίδη, θα πει ο Γονίδης “γεια σου κυρία Μουρτζούκου που σκότωσες πέντε παιδιά χαίρομαι που πήρες πενθήμερη άδεια”;

Φ.Π.: Εγώ πιστεύω ότι ο Γονίδης δεν μπαίνει σε καλούπια. Αν όντως πραγματικά χάρηκε, εγώ αυτό πιστεύω ότι ήξερε ακριβώς τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί 15 χρόνια να μη ξέρεις τι γίνεται! Σε αντίθεση με εσάς, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό που έκανε ο Σταμάτης Γονίδης. Για εμένα ο Κασιδιάρης δεν υπάρχει καθόλου στη συζήτησή μου, αλλά επειδή ο Γονίδης μπορεί να με αφορούσε μέχρι προχθές, χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους πέφτουν οι μάσκες και ξέρουμε τι πρεσβεύουν και τι πιστεύουμε και που δίνουμε την αγάπη μας.

Πώς απάντησε ο Σταμάτης Γονίδης για τον Ηλία Κασιδιάρη

Μετά τις αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για τον Σταμάτη Γονίδη, ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλο τον κόσμο και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν είναι εδώ ο Ηλίας Κασιδιάρης, λέω “καλώς το παλικάρι, καλός πολίτης”, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε εμένα την αποφυλάκισή του. Ο κάθε επώνυμος, βουλευτής είναι, Υπουργός είναι, ό,τι και να είναι, επώνυμος, τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια και τέτοια. Το κινητό μου εμένα είναι το παλιό. Με τα social media δεν τα πάω καλά. Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Στο μαγαζί τον είδα που ήρθε. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, είμαι έντιμος, συνεπής, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέσεις και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση. Σε εμένα ήταν πολύ κύριος σε όλα του, καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι και αυτός ένας πολιτικός, ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε εμένα να με ακούσει. Έπρεπε λοιπόν, να του πω ευχαριστώ που επέλεξε εμένα, στα πλαίσια της ευγένειας» τόνισε ο τραγουδιστής.

govastiletto.gr -Σταμάτης Γονίδης: Η απάντηση για τη δήλωση για Μαζωνάκη – «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε»