Ο Snik πριν λίγες μέρες, αποκάλυψε ότι η αγαπημένη του σύντροφος, Μάρτα, είναι έγκυος και σε λίγους μήνες θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά.

Ο δημοφιλής τράπερ επιβεβαίωσε τις φήμες λέγοντας: «Είναι 4-5 μηνών, δεν μπορώ να σας πω το φύλο».

Λίγες μέρες μετά, ο ίδιος δημοσίευσε στα social media, φωτογραφίες όπου φαίνεται να κρατά το υπερηχογράφημα, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε τον γνωστό τράπερ στο κέντρο της Αθήνας σε μια casual εμφάνιση.

Χαλαρός, περπατούσε στο κέντρο της πρωτεύουσας χωρίς να ενοχλείται από τους paparazzi.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Snik – Marta Aharonian: Οι πρώτες αναρτήσεις μετά την ανακοίνωση ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί!