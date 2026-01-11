Ο Έντουαρντ Στεργίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Mad «Spill The Tea».

Το γνωστό μοντέλο αποκάλυψε μεταξύ άλλων την τηλεοπτική πρόταση που απέρριψε, ενώ έκανε και μια αναφορά στο περιεχόμενο που δημοσιεύει στα προσωπικά του social media.

Ο Έντουαρντ Στεργίου δήλωσε: «Στο “Survivor” θα πήγαινα, ναι. Τώρα τον τελευταίο καιρό ειδικά που δουλεύω με το σώμα μου τον τελευταίο χρόνο. Βλέπετε story από το γυμναστήριο, ναι. Χρησιμοποιώ το σώμα μου για content, προφανώς. Όλοι το κάνουν, ντάξει; (γέλια)

Είχα μια πρόταση να πάω στο “Exatlon”, αλλά την απέρριψα αυτήν την πρόταση και μετανιώνω γι’ αυτό. Είχα κάποια πράγματα που με κρατούσαν πίσω, δεν το έκανα, κρίμα».

