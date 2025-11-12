Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Με μια άκρως εντυπωσιακή επίδειξη μόδας του καταξιωμένου σχεδιαστή Paris Valtadoros ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, η 37η Athens Exclusive Designers Week. Το εμβληματικό Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) μετατράπηκε σε πασαρέλα υψηλής αισθητικής, υποδεχόμενο πλήθος κόσμου και εκπροσώπους της μόδας. Η συλλογή του Valtadoros απέσπασε διθυραμβικά σχόλια, θέτοντας τον πήχη ψηλά για τις επόμενες ημέρες της διοργάνωσης.

Πλήθος κόσμου και πολλοί εκπρόσωποι της showbiz έδωσαν το «παρών» στην επίδειξη του σχεδιαστή. Μεταξύ άλλων: η Πέγκυ Ζήνα, η Δέσποινα Μοιραράκη, ο Λάκης Γαβαλάς, η Μαρίνα Βερνίκου, ο Γιώργος Ντάβλας αλλά και η Άντζελα Δημητρίου η οποία συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Συγκεκριμένα, η Άντζελα Δημητρίου πραγματοποίησε μια εκκεντρική εμφάνιση σε μαύρο και πράσινο ενώ το look της ολοκλήρωσε με κουκούλα και μεγάλα γυαλιά ηλίου.

Η εκδήλωση ήταν άψογα σχεδιασμένη. Η προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια ήταν εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του σόου, με αποτέλεσμα όλοι οι παρευρισκόμενοι να εκφράσουν για άλλη μια φορά τον θαυμασμό και τον ενθουσιασμό τους για την ποιότητα της παραγωγής.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από το fashion show.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Dimitriou (@angeladimitriou_official)

