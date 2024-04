Η Αποστολία Ζώη, η εκρηκτική ερμηνεύτρια που έχει αφήσει το στίγμα της στη δισκογραφία, έχοντες στο μουσικό παλμαρέ της δεκάδες επιτυχίες, αυτό το διάστημα διανύει μια από τις δημιουργικότερες φάσεις της καριέρας της.

Την καταξιωμένη ερμηνεύτρια το κοινό την απολαμβάνει κάθε Σάββατο στο Just the Two of Us. Στο J2US πήρε πρόσφατα τη θέση της Άντζελας Δημητρίου και από την πρώτη στιγμή κατάφερε να εντυπωσιάσει τόσο το κοινό όσο και την κριτική επιτροπή.

Κυριολεκτικά έχει λάμψει με την παρουσία της στα τελευταία δύο lives, στα οποία έχει συμμετάσχει, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν, μέσω των μηνυμάτων, τα οποία προβάλλονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Την αγάπη που τρέφει προς το πρόσωπό της το κοινό όμως της την έδειξε έμπρακτα -για ακόμη μια φορά- στο τελευταίο τραγούδι της με τίτλο “Δεν είσαι εδώ”, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, καθώς το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα η Αποστολία Ζώη βρίσκεται αυτό το διάστημα στο studio, ετοιμάζοντας τα νέα της τραγούδια, που αναμένεται να προκαλέσουν αίσθηση.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι αυτό το διάστημα συμμετέχει επίσης και στα γυρίσματα της ταινίας που θα προβληθεί στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2024 μαζί με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.