Τον τελευταίο καιρό ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου πέρασαν μία μικρή κρίση στη σχέση τους με αποτέλεσμα ν’ αποφασίσουν να πάρουν αποστάσεις ο ένας από τον άλλον, κάνοντας έτσι μια παύση στον δεσμό τους.

Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει με το Mykonos Live TV να γίνεται μάρτυρας της επανασύνδεσης του ζευγαριού.

Η κάμερα του καναλιού τους «τσάκωσε» στην παραλία του Άη Γιάννη σε τρυφερά τετ-α-τετ. Αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα οι δύο τους δεν σταμάτησαν να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο τα ξαναβρήκαν αλλά είναι και πιο διαχυτικοί από κάθε άλλη φορά!

Η αγάπη τους για την γυμναστική και τα ταξίδια ήταν δύο στοιχεία που ένωσαν τον Κωνσταντίνο Βασάλο με την Δανάη Βαρθολομάτου.

Έγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2025, αμέσως σχεδόν μετά τον χωρισμό του από την Μαρία Παπαγεωργίου, ενώ από τότε έκαναν πολλές αποδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Βασάλος – Δανάη Βαρθολομάτου: Τι συμβαίνει με το ζευγάρι;