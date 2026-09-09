Στα social media επέστρεψε η Μαρία Κανελλοπούλου, ύστερα από την περιπέτεια της υγείας της που προκάλεσε έντονη ανησυχία τις τελευταίες ημέρες.

Με νέα της ανάρτηση στο Facebook την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, η αγαπημένη ηθοποιός θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για το κύμα συμπαράστασης, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να απαντήσει σε όλα τα μηνύματα που λαμβάνει.

«Συγγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματά σας… Που δεν απαντώ στις κλήσεις σας… Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημπόρια… Και πάλι ευχαριστώ…», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Κανελλοπούλου.

Η πρώτη ένδειξη ότι κάτι συνέβαινε είχε έρθει την προηγούμενη Τετάρτη (2/9/26), όταν η Μαρία Κανελλοπούλου έγραψε στο Facebook «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια, ο μουσικός και πρώην μαθητής της, Βαγγέλης Γέττος, θέλησε να καθησυχάσει όσους ενδιαφέρθηκαν για την κατάστασή της, διευκρινίζοντας ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», είχε γράψει.

govastiletto.gr -Μαρία Κανελλοπούλου: Η πολιτική, η προσωπική ζωή και η μάχη για την υγεία της