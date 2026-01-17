Μια εμβληματική προσθήκη στη συλλογή της έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία επένδυσε σε ένα από τα πιο περιζήτητα κομμάτια του οίκου Hermes. Πρόκειται για μια vintage Hermes Kelly 32 από δέρμα box, κατασκευής του 1999. Η τσάντα, που αποτελεί το δεύτερο κομμάτι του οίκου στην γκαρνταρόμπα της, διαθέτει χρυσές λεπτομέρειες και διατηρείται σε άψογη κατάσταση, συνοδευόμενη από όλα τα αυθεντικά της εξαρτήματα.

Μέσα από το TikTok, η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μάς έδειξε το νέο της απόκτημα και εξήγησε γιατί στην αρχή είχε τις αμφιβολίες της.

Κατά βάθος είναι κορίτσι της «Birkin», όπως ανέφερε και δεν αγαπά ιδιαίτερα την «Kelly», εκτός αν πρόκειται για pochette ή Kelly cut. Θεωρεί, όμως, πως αυτό ίσως αλλάξει με την ηλικία.

Η συγκεκριμένη Hermes Kelly είναι κλασσική και ταιριάζει περισσότερο σε πιο ώριμες ηλικίες. Το δικό της στυλ είναι πιο νεανικό και αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήταν σίγουρη αν ήθελε πραγματικά να την αγοράσει.

Η Αμαλία Κωστοπούλου με την Hermes Kelly 32

Εμπνευσμένη, όμως, από τα πιο διαχρονικά it fashion girls, όπως η Γκρέις Κέλι και η πριγκίπισσα Diana, πήρε την απόφαση να αναζητήσει την Kelly 32. Και οι δύο συνδύαζαν την τσάντα με πιο σπορ ντυσίματα.

Όπως ανέφερε η Αμαλία Κωστοπούλου στο βίντεό της, η αναζήτηση της τσάντας κράτησε χρόνια, όμως, τους τελευταίους μήνες ήταν πιο επίμονη και ξεκίνησε να την αναζητά πιο εντατικά.

Εστίασε, όμως, σε αξιόπιστους ιστότοπους, όπως το Sotheby’s και το Madison Avenue Couture για να διασφαλίσει τη γνησιότητά της.

Στόχος της ήταν να βρει ένα κομμάτι σε εξαιρετική ή άριστη κατάσταση μέχρι που έπεσε πάνω σε αυτή την τσάντα.

Κοιτάζοντας το δέρμα της, παρατηρείς ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου γρατζουνιές και φαίνεται σε καλύτερη κατάσταση ακόμα και από την Birkin που έχει στην κατοχή της εδώ και δέκα μήνες.

Παρόλο που συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας, η ίδια παραδέχεται με ειλικρίνεια πως θα την ελέγξει επιπλέον μέσω του κοσμηματοπώλη της, αφού η προσοχή της στη λεπτομέρεια αγγίζει τα όρια του ψυχαναγκασμού όταν πρόκειται για ένα τέτοιο κειμήλιο μόδας.

Δείτε το TikTok:

