Η Claudia Schiffer επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά την αγάπη της για την Ελλάδα, επιλέγοντάς την σταθερά για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Το 56χρονο θρυλικό supermodel μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την απόδρασή της, ποζάροντας με μπικίνι πάνω σε σκάφος και εντυπωσιάζοντας με την άψογη σιλουέτα της. Αν και η ίδια κράτησε μυστικό τον ακριβή προορισμό της, οι φωτογραφίες της προκάλεσαν κύμα αποθεωτικών σχολίων, αποδεικνύοντας πως ο δεσμός της με τα ελληνικά τοπία παραμένει ανεξίτηλος στον χρόνο.

Πέρυσι, μάλιστα, είχε γιορτάσει στην Ελλάδα τα γενέθλιά της, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επισκεφθεί τη Μεσσηνία και την Κορώνη.

Η Claudia Schiffer, που σημάδεψε τη χρυσή εποχή του μόντελινγκ τη δεκαετία του ’90 και παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της μόδας, συνεχίζει να δείχνει πως η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.

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